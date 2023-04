Petitie: Red het Flower Art Museum in Aalsmeer

Aalsmeer – Pierre Tuning is, met steun van de stichting Kunst en Cultuur (KCA) en de Vrienden van het Flower Art Museum, een petitie gestart voor het behoud van het Flower Art Museum in de Waterkelder tegenover de watertoren. De actie is twee dagen geleden opgestart en al 604 inwoners hebben de petitie ondertekend.

Pierre Tuning: “Nergens in Nederland is het ooit voorgekomen dat een museum moest plaatsmaken voor één of meer woningen. In Aalsmeer is de locatie van het Flower Art Museum gekocht om er appartementen te bouwen. Daarmee komt het voortbestaan van een echt Aalsmeers kunstmuseum over bloemen en planten in gevaar. Wij willen dat het Flower Art Museum in de historische Waterkelder van de Watertoren blijft voortbestaan.” De petitie ondersteunen kan via https://flowerartmuseum.petities.nl/

Petitie

Wij uit de gemeente Aalsmeer en omstreken constateren: