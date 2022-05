Open middag in natuurtuin Bram de Groote in Uithoorn

Regio – De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weide, waar in de zomer kalfjes grazen. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin. Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers.



Lente in de tuin

Zondag 5 juni staan de vrijwilligers van de tuin klaar voor een nadere toelichting bij al het moois. Het is al volop lente in de tuin. De sneeuwklokjes en de krokussen, die er altijd als eerste bij waren, hebben plaats gemaakt voor andere bollen zoals driekantig look, narcissen, sneeuwroem en wilde hyacinten. Verder bloeien bosanemonen, helleborussen, sleutelbloemen en speenkruid volop. Ook de magnolia, de stermagnolia en de fruitbomen bloeien nu heel mooi. Kortom, er valt weer veel te genieten. Een bezoek aan deze schitterende tuin vol bloeiers, die met zoveel liefde en kennis bijgehouden wordt, is zeer de moeite waard. Hoor het boeiende verhaal over Bram de Groote die zijn woonboot steeds iets verlegde om er een bijzondere tuin aan te leggen. De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang is gratis.