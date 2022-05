Patatje wordt flink duurder

Uithoorn – We zullen er niet aan ontkomen dat een patatje duurder gaat worden. Snackbars en cafetaria’s hebben te maken met schaarste van bijvoorbeeld zonnebloemolie, stijgende kosten van onder andere aardappelen en een energierekening die ongekend hoog is. De verwachting van Profri, de vereniging Professionele Frituurders is dat zo’n zeventig procent van de bijna zesduizend frituurzaken in de knel komt. Een rondvraag in Uithoorn laat zien dat de ondernemers het moeilijk hebben, maar hun hoofd zeker niet laten hangen.

Van een tekort in zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne merken de snackbars nog weinig. Bij de ketens wordt het via het hoofdkantoor geregeld en er blijkt nog voldoende voorraad voor een paar maanden. Alternatieven om de patat in te bakken zijn dus nog niet nodig. De prijs van zonnebloemolie is door de schaarste wel behoorlijk gestegen. “Maar ook de aardappelprijzen gaan door het dak”, vertelt Joop Vet, eigenaar van Kwalitaria Zijdelwaard. “We zijn corona goed doorgekomen. Qua omzet groeien we nog steeds, maar we moeten met minder marge genoegen nemen. Het zijn onzekere tijden, maar we overleven het wel.” Per week komen er nieuwe prijsverhogingen en de klant ontkomt er niet aan dat dit moet worden doorberekend.

Bij Kwalitaria Amstelplein is de patat vijftig cent duurder geworden. “Mijn gas- en stroomrekening is verdubbeld”, zegt franchiser Hans Fontijn. “Dat kan ik niet één op één doorberekenen.” Een snelle oplossing ziet hij niet. “Ik kan moeilijk mijn milkshakemachine uitzetten, dan krijg je warme chocolademelk. Het is dat ik weinig personeel heb, anders had ik het niet gered. Het zijn geen glorietijden.” Ben van Lienen is net weer aan het opbouwen na zijn ziekte. “Deze week ga ik weer volledig open, maar ik kan het niet winnen van de energiekosten,” bekent de eigenaar van Friends. “De prijzen moeten omhoog.”

Prijsstijging

Bij De Bokkesprong ziet Hans Hoogeveen nog geen noodzaak voor een extra prijsstijging. “Ik verhoog mijn prijzen elk jaar op een vast tijdstip.” Hoewel ook zijn gas- en energierekening en andere kosten flink gestegen zijn. Wordt een patatje op een gegeven moment niet te duur voor de klant? “Er zit een grens aan de prijs”, erkent hij, “maar op dit moment geeft men het nog uit. We weten niet wanneer dat omslagpunt komt. Het zijn rare tijden, maar ik ben nog tevreden.” Marvin Meeuwis van Family wil die grens niet opzoeken. “Alleen de prijs online is iets verhoogd, maar als iemand in de cafetaria bestelt niet en dat willen we zo houden.” Hij probeert in oplossingen te denken en zoekt naar manieren om kosten te besparen. “Als mensen via onze eigen Family app bestellen in plaats van via Thuisbezorgd, dan scheelt dat dertien procent die wij anders moeten afdragen.”

De meeste snackbareigenaren zijn de coronacrisis goed doorgekomen. Hopelijk zullen ze ook deze periode weer te boven komen en zullen de klanten de snackbar komende tijd nog weten te vinden.