‘Passie door Kunst’ in Dorpskerk Aalsmeer

Aalsmeer – Van dinsdag 12 tot en met zondag 17 september wordt in de Dorpskerk de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ gehouden. Twintig kunstenaars tonen hun artistieke creaties gebaseerd op het thema ‘Hoop’ via diverse vormen en kunstuitingen, van schilderkunst tot keramiek en van fotografie tot smeedkunst.

Kinderen van de kindernevendienst van diverse kerken hebben een werkstuk gemaakt over ‘de verloren zoon’. Ook deze werkstukken zijn te zien in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. De tentoonstelling is dagelijks gratis te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. Iedere dag kan om 16.00 uur genoten worden van een muzikaal intermezzo. De tentoonstelling wordt maandagavond 11 september om 19.30 uur geopend door oud-burgemeester Joost Hoffscholte.

Passie door Kunst is een activiteit van ‘Aalsmeer over Hoop’, een platform waarin zeven Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken vertegenwoordigd zijn en regelmatig evenementen organiseert voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Foto: Graffiti kunst door Sander Bosman, geïnspireerd op de Ark van Noach.