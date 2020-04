Pas op voor oplichting via WhatsApp

Aalsmeer – Samen staan we sterk en does lief, woorden die momenteel veel gebruikt worden om iedereen een hart onder de riem te steken in de strijd tegen het coronavirus. Helaas, trekken inbrekers en oplichters zich hier niets van aan. Nog bijna dagelijks krijgt de politie aangiftes binnen van oplichting door babbeltrucs. Op dit moment vooral via internet. Brieven van zogenaamde bankinstellingen die vragen om een rekening te betalen, nep-bedrijven die beweren dat een artikel nog niet overgemaakt is. Check alle gegevens dubbel voordat een bedrag wordt overgemaakt.

Actueel is nu ook de oplichting via WhatsApp. Deze oplichters doen hun werk veelal grondig en maken zich gegevens van een persoon en zijn of haar familie goed eigen. Er wordt om geld gevraagd door een neef of nicht, die even een rekening niet kan betalen of zijn of haar mobiel verloren heeft en geld wil lenen voor een nieuwe telefoon.

Niet doen, benadrukt de politie. Maak geen geld over. Neem eerst contact op met het betreffende familielid of zijn/haar dierbaren. Stort geen geldelijke bijdrage totdat er honderd procent zekerheid is. Soms betreft de oplichting enkele honderden tot wel duizenden euro’s, dus extra alle gegevens controleren is de moeite zeker waard!

Tip voor thuisklussers

Tot slot nog een tip van de politie voor de thuisklussers. Als er toch geschilderd, behangen en onderhoud wordt gepleegd in de woning, kijk dan ook eens kritisch naar hoe goed de eigen bezittingen beschermd zijn tegen diefstal. Zijn ramen en deuren voorzien van goed hang- en sluitwerk? Is de verlichting (buiten) op orde? Is het huisnummer goed zichtbaar vanaf de openbare weg voor hulpdiensten? Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.