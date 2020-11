Participe Amstelland: ‘Aalsmeer licht op’

Aalsmeer – In ‘normalere’ tijden wachten veel mensen vaak tot na Sinterklaas om echt uit te pakken met mooie buiten-verlichting. Maar, in deze tijden kan menigeen wel wat extra gezelligheid gebruiken.

Participe Amstelland roept daarom iedereen in Aalsmeer op om al aan de slag te gaan met lichtjes buiten. Zo wordt het extra leuk om een wandeling door de buurt te maken. “Maak er een gewoonte van: iedere avond na het eten even een blokje om en kijken wat er is bijgekomen”, aldus Participe in haar oproep. “Dus, haal de verlichting tevoorschijn en maak je tuin, balkon of raam nu al mooi.”

Participe vraagt om een foto te maken van het lichtjesfeest. Deze kan gestuurd worden naar aanmelden@participe.nu. De foto’s van ‘Aalsmeer licht op’ worden geplaatst op de website van Participe Amstelland.

Bron en foto: Participe Amstelland