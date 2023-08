Palingstand in Westeinder hoogste sinds 10 jaar

Aalsmeer – Op vrijdag 11 augustus stond AAP 2023 op het punt van losbarsten. De teams waren ge(ïn)formeerd, de wurmen gespit, de bieren koud gezet en de peurstokken ‘geslepen’. Klokslag 20.00 uur verscheen de praam van de Dippers onder de kraan van het Drijfhuis, de vaste rijglocatie voor dit evenement. Zoals bekend is het de laatste jaren beslist niet alleen een peuravond voor de gezelligheid, er wordt wel degelijk onderzocht hoe het gaat met de stand van de paling in de Westeinderplassen. Behalve de Dippers, waren zoals gebruikelijk in eigen praam ook weer aanwezig: Team Janssens, De Bruine Vis, The Young Lions, Team van Tol en Team Baas en nog een aantal nieuwelingen met opblaasboot.

Rijgen en opening

Het beloofde een spectaculaire avond te worden, de temperatuur was voortreffelijk, de wind stond goed en het was geen volle maan. Ook de stroming in de sloten beloofde veel goeds. Secretaris Henk-Willem S. moest verstek laten gaan.Hij had tijdens de oefenwedstrijd een slijmbeursontsteking opgelopen aan zijn trekarm, zodanig dat hij meende het team tot last te zullen zijn. Ook afwezig was Henk van L. Hij had een (goedbetaalde) rondvaartklus, dus begrijpelijk… Na het rijgen der peuren en het openingswoord van voorzitter Hans van der M. trok laatstgenoemde in zijn enthousiasme zo hard aan het aantrekkoord van de buitenboord dat die het begaf. Goede raad was duur, de Dippers konden niet mee naar het Vossegat, de gezamenlijke startplek. Natuurlijk nam toen Henk J. (van team Janssens) het op zich om de praam der Dippers te slepen naar de eerste en later ook naar de tweede stek. Zoals gebruikelijk werd er op de eerste stek niets gevangen, maar wel werd het leven doorgepraat en werd af en toe wel een stootje gevoeld. Daarna was de afspraak: ieder gaat zijns weegs, maar is om 00.00 uur weer terug op locatie Vossegat om de vangsten te vergelijken en de winnaars bekend te maken. Op de laatste (geheime) locatie, waren wel drie teams aanwezig. De ene vreugdekreet na de andere steeg op in de warme avondlucht.

Groot, dik en vet

En wat bleek om 00.05 uur: De vangst was nog nooit zo groot, dik en vet geweest in het bestaan van dit evenement. Uiteindelijk bleek de totale vangst: 7 alen en 8 grondels. De winnaar in de categorie AAL is team De Bruine Vis geworden met 5 alen en in de categorie AALes telt was de hoogste eer voor DIP met 8 grondels. Met 2 alen (waaronder de allergrootste ooit aan een peur gevangen) werd Jochem van L. (van team De Bruine Vis) peurkampioen 2023. Een eervolle vermelding voor team the Young Lions waar Henkie van L. ook een behoorlijke loeres in de praam wist te krijgen. De Dippers willen Theo R., die zoveel doet aan het in stand houden van de palingstand in de Westeinderplassen, bedanken. En, zoals is gemerkt, zijn werk is niet voor niets. Volgens de Dippers is de palingstand in de Westeinderplas op het hoogste niveau sinds tien jaar. Waarschijnlijk gaan de Dippers volgend jaar de palingstand in het Oosteinderpoelgebied onderzoeken, daarover later meer. En natuurlijk zijn alle gevangen palingen en grondels met een 1-2-3 in DIPS naam door de voorzitter weer keurig teruggezet in het Vossegat.