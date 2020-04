Paaspakketten door wethouder uitgedeeld

Aalsmeer – Op Goede Vrijdag 10 april heeft wethouder Wilma Alink met medewerkers van Participe paaspakketten uitgedeeld aan gezinnen die dat in deze tijden goed kunnen gebruiken.

Op de oproep van Participe eerder deze week, met de vraag wie wel wat extra’s verdiende voor Pasen, werd goed gereageerd. We Canteen, de cateraar van de gemeente Aalsmeer en Amstelveen, had hiervoor vijftig pakketten beschikbaar gesteld.

Wethouder Alink: “We zijn een gemeente met hele sociale inwoners en dat merk je nu meer dan ooit. Er zijn in Aalsmeer veel mogelijkheden om hulp te krijgen of te bieden. Het is fijn dat we vandaag samen met onze cateraar en Participe nog iets extra’s kunnen doen voor gezinnen die het niet makkelijk hebben. Ik hoop dat we zo van Pasen voor hen toch nog een vrolijk Pasen maken.”

Participe

Participe staat momenteel zeven dagen per week klaar voor de mensen uit de gemeente Aalsmeer. Maakt u zich nu veel zorgen? Heeft u behoefte aan een luisterend oor of wilt u praten over spanningen die er zijn door met het hele gezin thuis te werken, leren en leven? Participe is bereikbaar via: 0297-326670 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur), 020-5430440 (zaterdag en zondag van 8.30 tot 17.00 uur) en per mail:

team.aalsmeer@participe.nu

Hulp tijdens de coronacrisis

Meer informatie over alle hulpmogelijkheden in Aalsmeer tijdens de coronacrisis is te vinden op: https://www.aalsmeer.nl/home/nieuws/hulp-tijdens-de-coronacrisis. Vragen over de coronacrisis in Aalsmeer? Mail dan naar corona@aalsmeer.nl.

Foto: Participe Amstelland