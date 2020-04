Paaskoeken van De Brug voor het zorgcentrum

Aalsmeer – De oudervereniging van basisschool De Brug was al tijdig begonnen met alle voorbereidingen voor de Paasviering die op 9 april gevierd zou worden. Zo ook de inkopen.

Er waren al meer dan 200 gele paaskoeken gekocht om de leerlingen van De Brug te trakteren op een lekkernij tijdens de paasviering. Zoals iedereen weet, zijn de scholen nu zeker nog tot en met de meivakantie dicht door het coronavirus. Dus toen had de school ineens heel veel koeken over. De oudervereniging heeft bedacht dat Zorgcentrum Aelsmeer een mooie bestemming was om alle koeken aan te doneren.

Zo hebben de oudere mensen in het verzorgingshuis nog een klein en smakelijk lichtpuntje met de Paasdagen in deze moeilijke tijden zonder de aanwezigheid van familieleden.