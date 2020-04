Paaseierjacht in De Ronde Venen

De Ronde Venen – In opvolging van de Berenjacht is er nu ook een Eierjacht speciaal voor de allerkleinsten (t/m 10 jaar). Met je Paasmandje huppelend door je wijk op zoek naar eitjes!

Meedoen aan deze Paaseierjacht is simpel: meld je aan en plaats op eerste Paasdag (vanaf 08:00 uur) een mandje met eieren op een plek in je voortuin, bij je voordeur of andere gemakkelijk bereikbare plek. Kinderen kunnen tijdens een wandeling in hun buurt op zoek naar de eieren en zo op een leuke manier Pasen vieren. Er mag één eitje per kind/per adres uit het mandje/bakje gepakt worden. Wij vertrouwen erop dat ouders hierop toezien, zodat er genoeg is voor iedereen.

Uiteraard gelden de richtlijnen van het RIVM tijdens deze wandeling. Houd minimaal 1.5 meter afstand en doe de wandeling uitsluitend met je eigen kind(eren).

Aanmelden en overzichten:

Voor De Ronde Venen is speciaal een systeem opgezet via googledocs. Zo kun je precies zien wie meedoet in jouw wijk van jouw dorp. Het enige wat je hoeft te doen is je adres invullen en het mandje met paaseitjes (chocolade en/of gekookte eieren) ergens zichtbaar te plaatsen. De Paaseierjacht is er alleen op zondag 12 april 2020. Tip: wil je eitjes delen, denk dan aan de eenzame ouderen in jouw dorp! Wellicht leuk om hen te verrassen met deze Paastraktatie. Aanmelden kan via de website van Ouders Lokaal: rondevenen.ouderslokaal.nl