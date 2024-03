Paasbroden van Lions Ophelia voor goede doel

Aalsmeer – Op de dag van NLdoet maken velen zich nuttig door bijvoorbeeld de Westeinder schoon te maken, de Kinderboerderij te verfraaien of het Voedselbos in Kudelstaart te verbeteren. De leden van de Lionsclub Aalsmeer Ophelia hadden die dag een andere afspraak. Zij melden zich weer in alle vroegte bij Bakkerij Vooges aan de Visserstraat om de welbekende Paasbroden te bakken. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.

Sponsoractie en Peter Pan

Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar twee goede doelen: Sponsorloper Jeroen van Veen, die een jaar lang iedere dag minstens 10 kilometer hard loopt. Dit met als doel om voor het Prinses Máxima Centrum en alle kinderen en ouders daar een zo mooi mogelijk bedrag op te halen.

En de Stichting Peter Pan vakantieclub, die er voor zorgt dat jongeren met een chronische ziekte op reis kunnen gaan. Tijdens die reis hoeven ze even niet aan hun ziekte te denken, maar kunnen ze nieuwe vrienden maken en samen een geweldige tijd beleven.

Het is altijd weer een uitdaging voor de Lionsleden om de paasbroden net zo mooi en lekker als die in de winkel te maken. Gelukkig was er weer hulp van Jasper Engel en zijn team plus een aantal vrijwilligers die ook hun vrije zaterdag opofferden om deze mega klus te klaren. Lionsclub Aalsmeer Ophelia wil iedereen hier weer heel hartelijk voor bedanken!

Nieuwe leden

De leden van Lionsclub Aalsmeer Ophelia zijn vrouwen die werkzaam zijn in verschillende beroepsgroepen. Deze mix van kennis en kunde zetten zij in om, onder de vlag van de Lionsorganisatie, fondsen te werven voor een goed doel. Op dit moment telt de club ongeveer twintig leden, maar dit aantal zou best omhoog mogen. Lijkt het je leuk om met een gezellige club vrouwen je in te zetten voor een goed doel? Laat dan een berichtje achter via www.lionsclubaalsmeerophelia.nl/contact. De club organiseert binnenkort een open avond en zou het erg leuk vinden om dan kennis met je te maken.