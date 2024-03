Paasactie Riki Stichting voor 18.000 ouderen

Amstelland – Een 88-jarige dame is zichtbaar opgetogen als twee leerlingen van de nabijgelegen basisschool een paaspakketje komen langsbrengen. Nieuwsgierig maken ze samen de doos open. Mevrouw is een van de ruim 18.000 ouderen in Nederland die in de dagen voor Pasen een liefdevol samengesteld pakketje ontvangt. Initiatiefnemer Riki Stichting organiseert deze hartverwarmende paastraditie .

Leerlingen van basisscholen gaan naar het nabijgelegen verzorgingscentrum voor een gezellige bijeenkomst en helpen met het uitdelen van de pakketjes. Deze leerlingen mogen ook een pakketje geven aan een zelfgekozen oudere in hun privé-omgeving, zoals een buurman, tante of opa. Vrijwilligers van de Zonnebloem (waaronder afdelingen Aalsmeer-Rijsenhout en Kudelstaart) brengen het pakketje thuis bij zelfstandig wonende ouderen.

Rondom het uitdelen van de paaspakketjes in de verzorgingscentra worden leuke activiteiten georganiseerd, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten. Samen een activiteit doen verbindt en geeft plezier. Het persoonlijk langsbrengen van het paaspakketje of de paasattentie is een prachtig moment van liefdevolle een-op-een aandacht.

Paasattenties

Naast de actie met de paaspakketjes worden door de Riki Stichting 4.500 paasattenties (een supermarktcadeaukaart) persoonlijk verdeeld onder gezinnen en ouderen die zij iets extra’s gunt. De ontvangers zijn verbonden met basisscholen en andere partners waarmee de stichting samenwerkt.

Vier vaste acties

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Jaarlijks organiseert de stichting vier vaste acties waarbij betekenisvolle ontmoetingen en liefdevolle aandacht voor ouderen centraal staan. Deze acties vormen het hart van de stichting en vinden plaats in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. De stichting heeft hierbij in 55 wijkkernen door heel Nederland een structurele samenwerking met verzorgingscentra, basisscholen en Zonnebloemafdelingen.

Foto: Twee basisschoolleerlingen geven paaspakketje aan 88-jarige buurvrouw. Fotografie: Bart van Oijen