Overval op telefoonwinkel in Uithoorn

Uithoorn – Aan het Marktplein in Uithoorn is vandaag, zaterdag 21 augustus, omstreeks 11.30 uur een telefoonwinkel overvallen. Politie en forensisch opsporing zijn ter plaatse bij de winkel. Met meerdere politievoertuigen en de politiehelikopter is in de omgeving gezocht naar de verdachten.

Middels burgernet is gevraagd uit te kijken naar twee jongens van circa 16 jaar, donker getint en in het zwart gekleed. Eén droeg een grijze hoodie met een shirt er onder. Zij hadden een witte Zeeman tas bij zich en zijn gevlucht op een scooter zonder kenteken. Het is onbekend of er inmiddels aanhoudingen zijn verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek. (foto VTF)