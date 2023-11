Overval door piraten mislukt, Sint en Pieten in Aalsmeer!

Aalsmeer – Sinterklaas en de Pieten zijn zaterdag 18 november aangekomen in Aalsmeer. De goedheiligman werd officieel welkom geheten door burgemeester Oude Kotte en ondanks de regen waren er heel veel kinderen (en ouders) naar het Centrum gekomen om Sinterklaas en de Pieten te begroeten.

Tijdens de reis naar Nederland heeft de Sint een gevaarlijk en spannend avontuur beleefd. De tocht ging voorspoedig tot net op de Westeinderplassen. Drie piraten kwamen op de boot van Sinterklaas en de Pieten af en zij hadden het voorzien op de goed gevulde schatkist en de zakken pepernoten aan boord.

Het geld heeft de Sint natuurlijk nodig om cadeautjes voor alle kinderen te kopen, want deze worden tegenwoordig lokaal in de diverse winkels in de gemeente gekocht. Terwijl de schatkist door de Pieten extra vastgebonden werd met kettingen nam Sinterklaas contact op met de burgemeester. Twee agenten werden op de piraten afgestuurd. Het drietal wist te ontsnappen, maar met hulp van alle kinderen uiteindelijk toch gevangen. De schatkist hebben ze niet weten te veroveren en deze werd dan ook aan land trots getoond aan alle aanwezigen. Gelukkig maar en een feestje bij de molen waard!

Dit weekend houden Sinterklaas en de Pieten open huis in hun tijdelijke verblijf, het Raadhuis van Aalsmeer. Kinderen krijgen de mogelijkheid om de werkkamer van de Sint te zien en mogen onder andere een kijkje nemen in de pakjeskamer. Vooraf een (gratis) ticket reserveren was wel noodzakelijk. Deze voorverkoop verliep bijzonder goed. Binnen enkele uren waren alle kaartjes voor zaterdag en zondag vergeven.