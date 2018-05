Overtuigende winst honkballers Thamen

De Kwakel – Het was een drukte van belang afgelopen zondag langs de Vuurlijn waar de honkballers van Thamen Blue Devils uit Meppel op bezoek kregen. Thamen pakt in de gelijkmakende eerste inning meteen goed uit. Ernst Koole slaat een honkslag, Menno Schouten krijgt vier wijd, Maikel Benner slaat een honkslag waarop Koole kan scoren: 1-0. Rick Groen krijgt een geraakt werper, op de hit van Riordon van Loenen maakt de derde honkman een veldfout en scoren Schouten en Benner: 3-0. Farley Nurse en Wietse Cornelissen slaan een honkslag: 5-0 en Mike van Rekum bereikt het eerste honk op een velderskeus.

Koole krijgt vier wijd en met drie honken vol slaat Menno Schouten de bal over de hekken voor een grand slam homerun: 9-0. Pas in de derde inning weet Blue Devils iets terug te doen, door een veldfout en een honkslag: 9-1. Thamen pakt in de gelijkmakende slagbeurt ook weer één punt, Koole bereikt het honk op een honkslag en scoort op honkslag van Groen: 10-1. Thamen loopt in de gelijkmakende vierde inning verder uit. Cornelissen bereikt het eerste honk op een veldfout, Van Rekum slaat een tweehonkslag waarop Cornelissen kan scoren, Koole slaat een honkslag en op de hit van Schouten maakt de buitenvelder een vangfout en kunnen Van Rekum en Koole scoren en is de stand: 13-1.

De Thamen verdediging onder leiding van pitcher Maikel Benner weet de boel prima dicht te houden. In de zevende inning neemt Djeraldo Soerka het werpen over van Benner. Er volgen nog twee honkslagen waarop Blue Devils nog één punt weet te scoren.

Thamen wint in zeven innings met 13-2 van Blue Devils uit Meppel en mogen de komende week nog twee keer spelen. Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 14.00 uur komt Tex Town Tigers uit Enschede op bezoek aan de Vuurlijn. Zondag 13 mei gaan de Thamen heren het om 19.00 uur opnemen tegen de Boekaniers op de velden van Amsterdam Pirates.