Oude molensteen in winkel Zijdstraat gevonden

Aalsmeer – Bij de verbouw van Zijdstraat 31 is door een oplettende overbuurman (Albert) een opmerkelijke vondst gedaan. Onder de oude vloer van de winkel is een molensteen tevoorschijn gekomen. Vanuit zijn bovenwoning had Albert prima zicht op het bouwwerk en belde vervolgens met Henk van Leeuwen van Stichting Oud Aalsmeer en met de molenaar van de Stommeermolen, Jan Hofstra.

Gewild bij smederijen

In eerste instantie zou je denken dat de molensteen uit de er tegenover gelegen korenmolen De Leeuw (sinds 1863 in de Zijdstraat) afkomstig zou zijn. Maar het onderzoek van molenkenner Jan Hofstra doet toch anders vermoeden: ”Het is een volgens mij een kantsteen uit een oliemolen, want er zit een vierkant gat in. De steen heeft ongeveer een diameter van 194 centimeter en het gat meet ongeveer 30 bij 30 centimeter. Volgens de mensen die er werkten was hij 30 centimeter dik, maar ze spraken alleen Pools, dus de communicatie was niet je dat. Het gaat om een natuursteen van hardsteen, ook wel arduin genoemd. De steen komt waarschijnlijk niet uit de korenmolen, want zover ik weet heeft daar nooit een oliewerk ingezeten. Dit soort stenen waren (tweedehands) ook gewild bij smederijen, want om een ijzeren band om een houten wiel te krimpen kon men de as van het wiel mooi in het gat steken waarbij het wiel dan vlak op de steen kon rusten en men de roodgloeiende band er omheen kon slaan. Volgens Albert is het best mogelijk dat er zoiets in het pand heeft gezeten. In Schraard, waar ik ben geboren, lag in de smederij ook een molensteen in de vloer.”

Fietsen- en wagenmaker?

Dat zou dus kunnen betekenen dat er ooit een soort van smederij in het pand moet hebben gezeten. Een reactie van Mardina Buis op het Facebook bericht van Oud Aalsmeer geeft enige aanwijzing: “Mijn moeder is in 1926 geboren, Matje Trommel, Zijdstraat 31, te Aalsmeer. Haar vader Simon Trommel had ook een fietsenwinkel op hetzelfde adres. In juli 1945 overleed mijn grootvader, de fietsenwinkel is toen overgenomen door Sprey.” Het kan zo zijn, maar ja dat is natuurlijk maar een aanname, dat Simon Trommel niet alleen maar fietsen maakte, maar wellicht ook een soort van wagenmaker was. Dat zou de herkomst van de molensteen verklaren. Tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de stichting Oud Aalsmeer via www.stichtingoudaalsmeer.nl of via de Facebook-pagina van Oud Aalsmeer.

Henk van Leeuwen