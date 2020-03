Oud Nuus komt met oorlogsspecial

Aalsmeer – Op 5 of 6 maart valt de nieuwe Oud Nuus op de mat bij begunstigers van de stichting Oud Aalsmeer. Het zal even wennen zijn, want het magazine bestaat voor het eerst uit twee afzonderlijke delen, waarvan een regulier deel met acht pagina’s. Als het blad wordt gekanteld kan de lezer overschakelen op een oorlogsspecial van zestien bladzijden.

2.500 artikelen

Met de nieuwe Oud Nuus wordt de grens van 2.500 artikelen in 50 jaar overschreden. De redactie heeft gebruik gemaakt van de index en negen artikelen geselecteerd die in het verleden in Oud Nuus zijn gepubliceerd door acht auteurs. Het oudste dateert al van 1978 en is van de hand van Theo Vooges en de meest recente publicatie is van Janny Herfst uit 2013. De negen artikelen staan in volgorde van gebeurtenis. Ze verhalen over de periode van 1940 tot 1945, van Kudelstaart, via Dorp tot Oosteinde. Zo samengevoegd, vormen ze een weliswaar klein, maar toch breed historisch document: ‘Van bezetting tot bevrijding’.

75 jaar Bevrijding

Het is dit jaar in mei 75 jaar geleden dat Nederland (en Aalsmeer) werd bevrijd. De speciale editie staat in het teken van het nationale evenement ‘75 jaar bevrijding’. De cover van Oud Nuus-special toont de bevrijding van geallieerde militairen die door Duitsers gevangen werden gehouden in het Aalsmeerse Karmelklooster. Begunstigers van Oud Aalsmeer krijgen deze speciale bijlage gebundeld met hun Oud Nuus in de bus. Losse nummers zijn (zo lang de voorraad strekt) voor 7,50 euro verkrijgbaar bij het Boekhuis.

Films uit de oorlog

De stichting Oud Aalsmeer besteedt ook op zondag 5 april aandacht aan Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog. Dan staan films over die tijd centraal in de Veilingzaal van de Historische Tuin. Entreeprijs is 7,50 euro en is inclusief een consumptie. Inloop vanaf 13.30 uur, start om 14.00 uur en einde 16.00 uur. Op 15 maart is er ook een filmmiddag op dezelfde tijd en golflengte. Deze films zijn vooral gericht op belangstellenden uit kwekerskringen.