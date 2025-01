Oud en nieuw weer onrustig met vernielingen en brandstichtingen bij de flats

Uithoorn – Voor de hulpdiensten was het wederom een onrustig oudejaarsnacht in Uithoorn en omgeving. Begon de avond nog kalm met alleen een containerbrandje aan de Willem Klooslaan, omstreeks 23:00 uur kwam er de melding van brand bij onderwijsinstelling De Vuurvogel. Met zwaar vuurwerk was een ruit vernield en een begin van brand, maar deze werd snel gedoofd. Terwijl de brandweer hier nog mee bezig was kwam de volgende melding al binnen, autobrand bij de Schumanflat. De tweede autospuit die ook al ter plaatse was bij de Vuurvogel werd hier direct op ingezet maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto behalve de voorkant helemaal uitbrandde.

Kort na de jaarwisseling bleek een bestelauto bij de Romeflat in brand gezet. Terwijl de brandweer trachtte het vuur te blussen werden de manschappen belaagd met zwaar vuurwerk en moesten zij de slangen loskoppelen en achterlaten en met de brandweerauto een veilig heenkomen zoeken. Mede door de harde wind werd met door fel brandende voertuig ook een ernaast geparkeerde auto beschadigd. Uiteindelijk trad de politie op met de lange wapenstok en veegde de parkeerplaats voor de Rome flat schoon. Hierop kon de brandweer haar werk, weliswaar onder bescherming, voortzetten.

Inmiddels werd voor de aangrenzende Monnetflat ook een rode gloed waargenomen, hier stonden maar liefst 2 auto’s in lichterlaaie. Na ook deze door de brandweer waren geblust leek het even rustig maar schijn bedroog. Kort erna kwam er opnieuw een melding, ditmaal dat langs de Europarij t.h.v. de Churchilllaan een voertuig in de brand was gestoken. Een groot model BMW stond hierin lichterlaaie en kan eveneens als verloren worden beschouwd. Hiervoor kon de brandweer water uit de naastgelegen sloot gebruiken om de brand te blussen. Inmiddels stond op het parkeerterrein van sporthal De Scheg een peloton ME paraat om de politie van Uithoorn bij te staan waar nodig. Tussendoor bleek ook een groot geel speeltoestel met een vuurwerkbom van zijn sokkel geblazen en belande in een zandbak. Na 3 uur keerde de rust in de omgeving terug. Opnieuw een oudejaarsnacht met vernielingen, geweld, een grote inzet van brandweer en politie, en voor vele tienduizenden euro’s schade.Elders in deze krant vindt u een foto overzicht van de branden.

Foto: Jan Uithol