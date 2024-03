Oranjecomité Aalsmeer zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Het Oranjecomité Aalsmeer is op zoek naar vrijwilligers voor de gezellige kindermiddag tijdens Koningsdag op zaterdag 27 april op het Raadhuisplein, nog zeven vrijwilligers zijn nodig om alle attracties te kunnen openen. De vrijwilligers worden rond 11.00 uur op het Raadhuisplein verwacht. Gestart wordt met een lekkere lunch en om 12.15 uur volgt een korte uitleg en instructies. Nadat er een groepsfoto is gemaakt gaat iedereen naar zijn of haar attractie en volgt om 12.30 uur het startsein van de brandweer.

Kennismaken

Tijdens de middag word er voor alle vrijwilligers regelmatig wat snacks en frisdrank rondgebracht. Om 18.00 uur is de kindermiddag afgelopen. Ben je ouder dan 16 en vind je het leuk om te komen helpen? Kom dan aanstaande maandag 1 april, tweede Paasdag, alvast kennismaken met het Oranjecomité en de andere vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in café Joppe in de Weteringstraat tussen 15.00 en 18.00 uur.

Eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Rob via: 06-51807962 of stuur een mail naar: iris@aalsmeeroranje.nl. Uiteraard mogen ook groepjes vrienden of vriendinnen zich aanmelden. Er wordt dan gezorgd dat de groep bij elkaar in de buurt staat. Ook is een deel van de uren voor maatschappelijke stage te halen tijdens deze kindermiddag.

Foto: www.kicksfotos.nl (vrijwilligersgroep in 2023)