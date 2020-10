Optreden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen 11 oktober: afgelast

Regio – Slecht nieuws voor degenen die zich verheugden op het theaterconcert van Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op zondag 11 oktober a.s. Omdat de gemeente Uithoorn geen ontheffing verleent van de corona-richtlijn ‘maximaal 30 bezoekers’ kan dit optreden helaas niet doorgaan. De SCAU betreurt deze beslissing zeer, te meer omdat bij de vorige twee concerten (13 september Maarten Koningsberger en 20 september Hexagon Ensemble) iedereen de regels zeer goed in acht heeft genomen, waardoor beide optredens zorgvuldig en veilig zijn verlopen. Alle abonnementhouders krijgen persoonlijk bericht van het secretariaat van de SCAU via e-mail. De SCAU houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.