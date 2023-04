Optimist on Tour voor het eerst in Aalsmeer

Aalsmeer – Kinderen die enthousiast worden van activiteiten op het water, zoals suppen, kanovaren of zeilen, kunnen 12 en 13 mei vast in hun agenda zetten. In dat weekend komt Optimist on Tour naar watersportvereniging Schiphol in Aalsmeer! Op vrijdag en zaterdag kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud, gratis watersporten onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde instructeurs. Daarnaast leren de deelnemers aan de activiteiten meteen van alles over water. Optimist on Tour is vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Gratis het water op

Optimist on Tour Aalsmeer is een initiatief van watersportvereniging Schiphol, Gemeente Aalsmeer en het Watersportverbond. Basisschoolkinderen uit de regio komen vrijdag met hun klas naar Optimist on Tour om kennis te maken met kanovaren, suppen en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat de kinderen nodig hebben is een zwemdiploma A. Optimist on Tour zorgt voor de rest! Bij aanvang krijgen alle deelnemers een zwemvest uitgereikt en volgen ze een korte theorieles op de kant. Daarna mogen ze zelf aan het roer zitten van een Optimist, kanovaren of suppen.

Professor in Waterlaboratorium

Nadat de kinderen het water op zijn geweest, kunnen ze een bezoek brengen aan het Waterlaboratorium. Ook kinderen die wel fan zijn van watersporten, maar het nog niet aandurven om het zelf te proberen, kunnen zich hier uitleven. In het Waterlab veranderen alle waterfans spontaan in heuse onderzoekers met witte jas, bril en pipetjes om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises bijvoorbeeld drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken? Met deze proefjes leren kinderen over schoon water en een duurzame toekomst. Het Waterlaboratorium reist met Optimist on Tour mee naar alle locaties.

Inschrijven

Aanmelden kan via de website optimistontour.nl/inschrijven of op locatie. In beide gevallen zijn bij de aanmelding toestemming van een ouder/verzorger en zwemdiploma A voorwaarden om mee te kunnen doen. Optimist on Tour is bij WV Schiphol aan de Uiterweg 263.