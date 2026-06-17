OPROEP: vermiste saxofoononderdelen na onweersbui

Uithoorn – Na een zware onweersbui op dinsdagavond 9 juni is een inwoner van Uithoorn haar saxofoononderdelen kwijtgeraakt. De onderdelen zaten opgeborgen in een zwart beschermhoesje en zijn vermoedelijk verloren op de fietsroute van het Legmeerplein naar de Brusselflat in Uithoorn.

De eigenaresse, Hanneke Bruinsma, doet via deze weg een dringende oproep. De onderdelen zijn voor haar van groot belang. “Ik kan echt niet zonder”, laat zij weten. Wie iets heeft gevonden of meer informatie heeft over de vermiste spullen, wordt verzocht contact op te nemen. Voor de vinder is een vindersloon van 100 euro beschikbaar. Contactgegevens: Hanneke Bruinsma, 0297 – 562 004.

Op de foto: De saxofoononderdelen. Foto: aangeleverd.