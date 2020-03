Oproep huisartsen voor mondmaskers wordt beantwoord

De Ronde Venen – Positieve reactie op de oproep van de plaatselijke huisartsen voor beschermende uitrusting i.v.m. de corona crisis, zoals mondmaskers.

Plaatselijke dames, o.a. van het brei cafe, die bijeen kwamen in de Openbare Bibliotheek zijn een actie begonnen om mondmaskers te produceren. Deze actie vindt plaats in overleg met de huisartsen, die deze actie zeer op prijs stellen.

In deze beginfase worden al ruim 150 maskers gemaakt maar dit kan naar behoefte uitbreiden. De eerste aflevering heeft reeds plaatsgevonden. Het nodige materiaal wordt gesponsord door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis