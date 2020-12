Aalsmeer – Een grote verrassing voor Gerard uit Aalsmeer. Hij heeft in de wekelijkse Bingotrekking van VriendenLoterij Bingo een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Wolter Kroes, ambassadeur van de VriendenLoterij, verraste hem onlangs – op gepaste afstand – met een cheque. Vorige week was er ook al een inwoner van Aalsmeer die bij de VriendenLoterij Bingo in de prijzen viel. Toen werd Johan verrast met 50.000 euro. Gerard (34) weet wel raad met zijn geldprijs: “We willen het huis verbouwen of misschien wel een nieuw huis! Verder kunnen we de prijs goed gebruiken voor als de kinderen later gaan studeren.”

Win-win

Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers, maar ook maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen en mogelijkheden een steuntje in de rug geven. Minimaal 40 procent van de maandelijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 46 goede doelen die actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn en bijna 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

Foto: Gerard uit Aalsmeer ontvangt cheque van VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes. Foto: Jurgen Jacob Lodder