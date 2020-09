De veelbekeken televisieserie ‘De luizenmoeder’ werd in 2018 en 2019 uitgezonden. Wie kent niet juffrouw Ank en directeur Anton? De serie, die vele miljoenen kijkers trok, stopte na twee seizoenen. Op de locatie van de voormalige ‘Twistvliedschool’ in Mijdrecht zijn opnames gemaakt voor de bioscoopfilm over het wel en wee op de basisschool ‘De Klimop’. Volgend jaar zou de film te zien moeten zijn. Aanvankelijk was enige zorg over mogelijk uitstel van de opnames vanwege Covid-19.