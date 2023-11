Oplichtingstruc met bankpas aan huis in Oost

Aalsmeer – In de Oranjewijk is dinsdag 31 oktober gepoogd een inwoner op te lichten door hem zijn bankpas met pincode afhandig te maken. Dit is gedaan door een persoon die zich uitgaf als bankmedewerker. Omstreeks het middaguur kreeg de betreffende inwoner een telefoontje met de mededeling ‘dat meneer zijn bankrekening geblokkeerd was en dat er iemand van de bank aan huis zou komen’. Daarvoor, zo gaf de beller aan, moest nog wel even het woonadres worden doorgegeven. Aldus geschiedde en niet veel later stond een persoon voor de deur van de Aalsmeerder, die hem – geschrokken door het ‘blokkeer-verhaal’ – binnenliet.

De man veinsde inlevend en helpend te zijn en wist op die manier geraffineerd zowel bankpas als pincode te ontfutselen. Kort daarna trok de inwoner aan de bel bij een familielid, waarna direct de ‘echte’ bank in kennis werd gesteld, die de pinpas echt blokkeerde. Gelukkig was er nog geen geld afgeschreven. Het was de oplettendheid achteraf van het slachtoffer waardoor op tijd erger is voorkomen. De inwoner herinnerde zich namelijk iets vreemds: de oplichter vroeg ‘of hij in een rijtjeshuis of in een vrijstaand huis woonde’.

Er is aangifte gedaan bij de politie. In diverse gevallen heeft de politie dit type oplichters kunnen inrekenen. Dit soort laffe vormen van oplichting komen helaas vaker voor. Politie en banken waarschuwen dat bankmedewerkers nooit zomaar aan huis komen en al helemaal geen pas of code mogen meenemen. Het zijn de zogenaamde ‘babbeltrucs’ waardoor oplichters vertrouwd proberen over te komen en door de panieksituatie toe kunnen slaan. Als u iemand aan de deur krijgt die ‘bankzaken’ wil bespreken: wimpel het af, bel een familielid of liever nog de politie, via 0900-8844 (spoed: 112). Kijk ook op www.veiligbankieren.nl en www.politie.nl.