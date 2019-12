Opknapbeurt voor Geitenweitje in Mijdrecht

Het geitenweitje in Mijdrecht krijgt een opknapbeurt. Speciaal voor de kleintjes komt er een grasveldje waar ze de geitjes kunnen knuffelen. En in het najaar geven nieuwe fruitbomen heerlijke vruchten. Aan de Prins Bernhardlaan komt een nieuwe ingang zodat kinderen makkelijk naar binnen kunnen. Het geitenweitje blijft daarmee de plek waar ouders, opa’s en oma’s met hun (klein)kinderen van dieren kunnen genieten.

Wethouder Kiki Hagen: ,,Voor veel jonge inwoners is het geitenweitje een van eerste plekken waar ze met dieren in aanraking komen. Het is een rustige plek aan de rand van Mijdrecht waar kleine kinderen geitjes kunnen knuffelen en ze verwennen met een stukje fruit. Het is kleinschalig, maar vervult een grote rol in de leefbaarheid van een wijde omgeving.’’

Het geitenweitje heeft sinds enige tijd een nieuwe beheerder. Met hem is gesproken over de toekomst van het weitje en hoe het de plek kan blijven waar veel mensen makkelijk naartoe gaan en plezier aan beleven. Daarom komen er fruitbomen waarvan bezoekers de vruchten kunnen plukken en een klaphekje aan de Prins Bernhardlaan zodat kinderen makkelijk bij de geitjes kunnen komen om ze te aaien.

Ook het schuurtje op het terrein krijgt een opknapbeurt. De geitjes hebben dan een aangename plek waar ze ’s nachts rustig kunnen slapen. Het opknappen gebeurt door leer-werkplaats Pallas.

Wethouder Kiki Hagen op het Geitenweitje in Mijdrecht, ,,voor veel jonge inwoners een van de eerste plekken waar ze met dieren in aanraking komen.’’