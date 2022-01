Ophalen kerstbomen aan huis op woensdag en donderdag

Aalsmeer – Het inzamelen van kerstbomen gaat ook dit jaar vanwege corona anders dan iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart gewend is. Slepen met kerstbomen hoeft niet meer, want Meerlanden haalt ook dit jaar de bomen thuis bij de inwoners op. De een zal dit makkelijk vinden, echter vele jeugdige inwoners balen waarschijnlijk flink. Met 50 eurocent per boom werken leuke zakcentjes verdiend.

De inzameldagen zijn op woensdag 5 en donderdag 6 januari. Op woensdag vindt de inzameling plaats aan de oostelijke kant van de Burgemeester Kasteleinweg (Oosteinde, Stommeer Oost en bedrijventerrein Hornmeer) en op donderdag rijden medewerkers van Meerlanden door het Centrum, Stommeer West, Hornmeer en Kudelstaart. De bomen kunnen vanaf half acht in de ochtend aangeboden worden en dienen neergelegd te worden op de plekken waar ook de afvalcontainers langs de wegen worden gezet. Kijk voor meer informatie op www.meerlanden.nl