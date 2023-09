Open Kudelstaart bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – De dartclub Poel’s Eye gaat weer van start. Vrijdag 15 september is de eerste speelavond. De eerste speelavond is traditioneel tevens de Open Kudelstaart. Voor de toppers staat er een extra prijs op het spel, voor de ‘recreanten’ zijn er nog drie niveaus om eer te behalen. Het motto van de dartclub is dan ook niet voor niks : zoveel mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het ‘eigen’ niveau. Op een goede avond komt u een niveautje hoger, loopt het net even minder een niveautje lager.

Om de boel nog meer op te leuken zijn er twee spelletjes (Mystery Out en de Triple Pot). Kortom, genoeg reden om te komen darten in de sporthal Proosdijhal in Kudelstaart (Edisonstraat 6). Nieuwelingen zijn meer dan welkom. Men kan gedurende het seizoen aan elk willekeurig dartsactiviteit deelnemen, de speelavonden zijn toernooitjes op zich. Het seizoen omvat 15 speelavonden op vrijdagavond, die om de week plaats vinden, plus twee zaterdag toernooien. Lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Thuis blijven is echter pas echt onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Deelname is geheel vrijblijvend en houd geen verplichtingen voor later in het seizoen in. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog allerlei informatie te vinden, zoals de volledige agenda van dit seizoen.

Foto: Het podium van vorig seizoen: Floortje (3e), kampioen Martin en René (2e).