Open huis Johannes Hospitium Wilnis￼

Wilnis – Op woensdag 29 november a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur opent het Johannes Hospitium haar deuren voor iedereen die zich wil laten informeren over onze organisatie. Zij denken aan vrijwilligers, die samen met een grote groep vrijwilligers hun steentje willen bijdragen om op allerlei gebied het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De groep vrijwilligers heeft uitbreiding nodig. Eventuele toekomstige bewoners en hun familie om te komen kijken hoe het er binnen de muren van het hospice aan toegaat. Verpleegkundigen met belangstelling voor de palliatieve zorg, die zich met een enthousiast team collega’s willen inzetten om de bewoners alle aandacht en zorg te geven. Coördinatoren, vrijwilligers en verpleegkundigen zijn die ochtend aanwezig om u uitgebreid te informeren over alle aspecten van de zorg in het hospice en uw vragen te beantwoorden en zo hopelijk uw interesse te wekken. (De website www.johanneshospitium.nl geeft u alvast ook meer informatie). Zij verwelkomen u graag in het Johannes Hospitium, ingang Buurhuis, Vossestaart 2 in Wilnis.