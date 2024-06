Open fotowedstrijd bij Fotokring Uithoorn￼

Regio – Zin om lekker te gaan fotograferen deze zomer? En misschien zelfs wel meer te doen met je foto’s dan alleen op mobieltje of laptop te hebben staan? Doe dan mee aan de fotowedstrijd die Fotokring Uithoorn organiseert! De prijzen zijn de moeite waard: een vergroting van jouw foto, een gratis lidmaatschap van een jaar bij de Fotokring, een workshop en een prachtig fotoboek.

Fotokring Uithoorn is al 52 jaar dé plek in Uithoorn waar amateurfotografen hun werk aan elkaar tonen en bespreken. Dé plek waar de leden elke 2 weken ongedwongen met elkaar praten over de meegebrachte foto’s, en zo van elkaar iets leren. De leden inspireren elkaar, geven elkaar complimenten en adviezen, en ontwikkelen zich zodoende in hun hobby.

Competitie

Soms gebeurt dit in competitieverband, soms niet. Soms moeten de foto’s aan een thema voldoen, soms is de keus geheel vrij. Op die manier komt de Fotokring Uithoorn alle leden tegemoet. Sommige mensen vinden de uitdaging in een thema waaraan ze uit zichzelf nooit gedacht hadden en gaan creatief aan de slag. Anderen worden daar niet gelukkig van en komen beter uit de verf als er geen enkele beperking in het te fotograferen onderwerp is. In beide gevallen is de bespreking van de foto’s tijdens de clubavonden levendig en voor velen leerzaam.

Analoge fotografie

Hoewel diverse leden voorheen met analoge fotografie gewerkt hebben of deze zelfs nog steeds gebruiken, hebben de meeste leden geavanceerde digitale camera’s hebben waarmee allerlei instellingen gekozen kunnen worden. Nieuwe leden die analoog fotograferen kunnen dus goed sparren met veel oudere leden. Ook komen er op de Fotokring steeds vaker foto’s voorbij die met een mobieltje gemaakt zijn en die ook zeer fraai zijn. Met een goede camera van je mobiele telefoon zijn immers ook prachtige composities mogelijk! En die heeft iedereen altijd bij zich.

Wedstrijd voor niet-leden

Fotokring Uithoorn heeft al meerdere malen een fotowedstrijd voor niet-leden georganiseerd. Nu is het tijd om weer eens te kijken wat de inwoners van Uithoorn en omstreken kunnen! Vaak worden dan bijzonder mooie foto’s ingestuurd. Doe jij mee? Het onderwerp staat vrij, maar bedenk: less is more! Het hoofdmotief komt beter uit als de rest van de foto niet te druk is.

De winnaars worden op de kringavond van 24 september persoonlijk uitgenodigd, maar ook andere deelnemers aan de wedstrijd zijn welkom die avond.

Portfolio

Benieuwd naar de fotokring? Neem dan een kijkje op www.fotokringuithoorn.nl waar mooie portfolio’s van de leden staan. Bedenk dat dit de mooiste foto’s zijn van deze leden, en dat zij ook ooit begonnen als matige fotograaf. Er is plek voor nieuwe leden, ongeacht de deelname aan deze wedstrijd. Het lidmaatschap kost slechts €110 per jaar.

Het seizoen 2023-2024 is net voorbij, in september start een nieuw seizoen van 18 avonden, om de dinsdag van 20.00-22.30 in de Bilderdijkhof.

Deelname

Heb jij een prachtige foto gemaakt? Of ben je geïnspireerd om een prachtige foto te gaan maken deze zomer? Doe dan mee aan onze wedstrijd. De gehele zomer kun je je foto insturen naar wedstrijd.fotokring.uithoorn@gmail.com

De wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Burgemeester Kootfonds.

Foto: aangeleverd