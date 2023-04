Record aantal bezoekers op open dag Ubink BV

Kudelstaart – Handelskwekerij Ubink BV kijkt terug op een zeer geslaagde open dag afgelopen zaterdag 1 april. De jaarlijkse open dag voor particulieren, gecombineerd met Kom in de Kas zorgde voor een gezellige drukte. Een record aantal bezoekers kwam langs om het bedrijf te bekijken, planten te kopen of een arrangementje te maken.

Kinderen konden zelf cactussen zaaien en mee naar huis nemen om verder op te kweken. Ook voor de beurs van liefhebbersvereniging Succulenta was veel animo. Natuurlijk was er voor iedereen een kop koffie of thee, iets te eten en konden bezoekers hun ‘Groene Liefde’ vastleggen door een foto te maken onder een enorm hart van succulenten.

Ieder jaar opent Handelskwekerij Ubink een dag de deuren voor publiek. De datum 6 april 2024 kan alvast genoteerd worden.