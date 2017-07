Open dag in tuin van Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 6 augustus is de Tuin Bram de Groote weer open voor belangstellenden. Een opvallende plant in deze tijd van het jaar is de grote kattenstaart. Langs alle oevers is deze bijen- en vlinderplant met zijn paars-rode pluimen terug te vinden. Het fruit is al volop aan het rijpen. De bessen- en pruimentijd is voorbij, maar de appels en de peren staan er prachtig bij.

De Open Dag staat dit keer weer in het teken van de natuurverhalen. Verhalenverteller Elza Vis (www.binnenste-buitenverhalen.nl) zal onder de trompetboom weer een paar nieuwe natuurverhalen vertellen. De verhalen zijn gepland om half twee en half drie. Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen. Wie zeker wil zijn van een zitplaats kan het beste een eigen klapstoeltje meenemen.

De Tuin van Bram is open van 13.00 tot 16.00 uur. De tuin ligt op de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan in Uithoorn. Bezoekers kunnen nu naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur (Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.