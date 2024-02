Open dag Kinderhulp Afrika op nieuwe locatie

Aalsmeer – Op zaterdag 2 maart houdt Kinderhulp Afrika een open dag. Kinderhulp Afrika heeft in Oeganda een basisschool, middelbare school en vakschool waar zo’n 1.000 kinderen naartoe gaan. Veel van hen zijn wees. Vanuit Aalsmeer zet de stichting zich al meer dan 35 jaar in om deze kinderen te helpen. Onlangs is Kinderhulp Afrika naar een nieuwe locatie aan de Zwarteweg verhuisd. Een mooie reden om de deuren open te zetten en iedereen kennis te laten maken met het werk in Oeganda.

Bezoekers kunnen tijdens de open dag genieten van een hapje en drankje en Oeganda van dichtbij beleven. Mooie video’s laten zien hoe de kinderen naar school gaan en wat de impact hiervan is. Neem nu het verhaal van Richard. Hij was wees, ging bij Kinderhulp Afrika naar school, volgde een goede opleiding en is nu filmmaker. Niet voor niets is het motto van Kinderhulp Afrika: Van kansarm naar kansrijk. Ook zal er op een aantal momenten een online verbinding zijn met een van de medewerkers in Oeganda. Hij zal meer vertellen over het leven van de kinderen in het land.

De open dag op zaterdag 2 maart is van 14.00 tot 17.00 uur aan de Zwarteweg 121. Belangstellenden zijn van harte welkom om op elk moment binnen te lopen! Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.kinderhulp-afrika.nl/opendag.

Foto: Kinderen op school in Oeganda.