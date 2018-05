Open dag in tuin Bram de Groote

Uithoorn – Het warme weer van de afgelopen meimaand heeft gezorgd voor een tuin vol bloemen. De voorjaarsbollen hebben plaats gemaakt voor adderwortel, akelei, ratelaar, vingerhoedskruid en in de oevers bloeit de gele lis. In de sloten de bloemen van de krabbenscheer te zien.

De bijen hebben zich in dit luilekkerland tegoed gedaan aan de nectar en dat betekent dat er weer honing is.

Op zondag 3 juni zijn belangstellenden van harte welkom op de maandelijkse open dag in de tuin van Bram de Groote. De tuin is open van 13.00 tot 16.00 uur en ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in UIthoorn.

Toegang via de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.