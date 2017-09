Open dag Brandweer Post Wilnis viel in het (blus)water

Wilnis. De traditionele Open dag van de brandweer Post Wilnis aan de Pieter Joostenlaan is afgelopen zaterdag een beetje in het water gevallen. Een medium waarvan de brandweer doorgaans veelvuldig gebruik maakt om branden te blussen, maar nu kon men het missen als kiespijn. Vrijwel de gehele dag heeft het geregend, wat overigens ‘diehards’ die de brandweer een warm hart toedragen er niet van weerhielden de Open dag toch te bezoeken. De brandweer had voor de nieuwsgierige bezoekers een leuk programma voor jong en oud georganiseerd waar ondanks het natte weer toch relatief veel mensen op waren afgekomen. Mensen uit Wilnis en omstreken konden in brede zin kennismaken met de wereld van de brandweer waaraan dit keer ook de bedrijfsbrandweer van SC Johnson aan deelnam. Van 10.00 tot 16.00 uur waren er de hele dag door demonstraties, waaronder die van hulpverlening en het blussen van een autobrand. Een oude kar werd met petroleum overgoten en vervolgens in brand gestoken. De dappere brandweerlieden van de bedrijfsbrandweer van SCV Johnson blusten onverschrokken het vuur waarna met het schuimkanon boven op de brandweerwagen het vuur op afstand definitief werd gedoofd.

