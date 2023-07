Opbrengsten Ride for the Roses voor regionale projecten

Aalsmeer – Op zondag 1 oktober keert de Ride for the Roses terug naar Aalsmeer. Dit jaar vindt de 24ste editie plaats van de Ride for the Roses, het bekende fietsevenement voor KWF Kankerbestrijding. Naast een mooie dag op de fiets halen deelnemers ook geld op. De organisatie heeft vandaag bekend gemaakt waar dit geld aan ten goede komt.

De Ride for the Roses en KWF-kankerbestrijding hebben besloten om de opbrengst ten goede te laten komen aan lokale en regionale initiatieven. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de genezing met kanker en een ander gedeelte wordt gebruikt voor mensen die leven met kanker.

Het onderzoek dat wordt ondersteund door de Ride for the Roses is een belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker; Het vinden van de slimste bloedmeting voor vroege detectie van nieuwe of resterende darmkanker. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het VU Medisch centrum op een kleine 20 kilometer bij Aalsmeer vandaan.

Een ander gedeelte van de opbrengst wordt geschonken aan regionale inloophuizen, waaronder Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep, Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp en Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht. Bij deze bijzondere plekken kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor ondersteuning, ontspanning en lotgenotencontact. De inloophuizen bieden een breed scala aan activiteiten en programma’s om de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met Kanker te verbeteren.

Zo heeft de Ride for the Roses gekozen om lokale en regionale initiatieven te ondersteunen en komt het opgehaalde geld dus goed terecht. Ride for the Roses verwelkomt deelnemers van alle leeftijden en niveaus. Met afstanden van 25, 50 en 100 kilometer kunnen zowel recreatieve fietsers als ervaren wielrenners deelnemen. De routes zijn prachtig en bieden de gelegenheid om samen te genieten van het fietsen en tegelijktijdig een waardevolle bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.

De Ride for the Roses draagt al meer dan twee decennia bij aan het ondersteunen van onderzoek, voorlichting en zorg voor mensen die getroffen zijn door kanker. Het fietsevenement heeft miljoenen euro’s opgehaald en heeft een belangrijke bijdrage geleverd tegen kanker en voor het leven.

Doe op 1 oktober in Aalsmeer en mee aan de Ride for the Roses. Samen het verschil maken in de levens van mensen die getroffen zijn door kanker en steun bieden aan de regionale inloophuizen. Bezoek voor meer informatie en inschrijven de website www.ridefortheroses.nl.