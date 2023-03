Op naar het ‘Smikkel’ schooltuinenseizoen

Kudelstaart – Als er komende zomer weer allemaal lekker eten uit die Smikkeltuin geoogst en gegeten kan worden, is het nu tijd voor actie. En die heeft plaats gevonden. Leerlingen van de OBS en de Antoniusschool in Kudelstaart zijn vorige week naar kwekerij de Zonnebloem geweest om voorbereidingen te treffen voor een succesvol schooltuinseizoen. Met z’n allen op de fiets, in de gietende regen, samen met de meester. Er was zelfs hagel. Maar goed je moet er wat voor over hebben om straks mooie rooie bietjes of sla op je bord te kunnen leggen.

Onder supervisie van de ‘opa’s’ en met duidelijk uitleg van opa Arie werden de bakjes gevuld met zaai en stekgrond. “Goed aandrukken jongens”, daarna mocht er bij oma Kitty een bakje met zaadjes gehaald worden, met een duidelijke instructie hoeveel zaadjes per vakje.

De keuze was heel divers. Er is van alles de grond ingegaan; rode bietjes, sla, kool, prei, peultjes en meloentjes. Maar ook afrikaantjes en goudsbloemen, want die staan leuk, geven kleur aan de tuin en doen ook heel nuttige dingen voor de andere plantjes. En terwijl de ene groep zich bezighield met het secure werkje van zaaien, kreeg de andere een rondleiding door de kwekerij met uitleg over nuttige en onnuttige beestjes. Een zeer leerzame en productieve ochtend. Nou in spanning afwachten wat er allemaal opkomt.