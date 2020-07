Op de brommer rondje Haarlemmermeer

Aalsmeer – Een klein aantal fanatieke brommerrijders heeft afgelopen zondag 26 juli een rondje Haarlemmermeer gereden. Eén van de bedenkers van dit initiatief was Joost de Vries van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Zaterdag werd bedacht om weer eens een ritje te gaan maken op de ‘oude’ bromfietsen en gelijk de volgende dag is de daad bij het woord gevoegd.

Rond kwart over één zondag klonken de eerste ‘ronkende’ motoren bij café Joppe. Om half twee was de groep compleet en gingen de deelnemers op weg richting de Aalsmeerderbrug en Haarlemmermeer.

Er is een mooie route gereden van ongeveer zestig kilometer. Bij Cruquius is een kleine stop gemaakt om de benen even te strekken en bij Sloten zijn de brommers uitgezet en hebben de deelnemers in het zonnetje genoten van een ijsje.

Helaas geen ijsje en geen gezellig ritje voor Joost de Vries van het Bromfiets Genootschap. Hij was rijdend naar de start gekomen, maar aldaar had de brommer er geen zin meer in. Voor Joost zat er niets anders op dan lopend terug naar huis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl