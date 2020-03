Op berenjacht in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Overgewaaid uit België en Australië en inmiddels ook helemaal ‘hot’ in Nederland: Op berenjacht. Het idee is dat mensen beren voor ramen zetten, zodat er voor kinderen in deze moeilijke tijd een leuk buitenspel ontstaat. Ze kunnen op berenjacht in de eigen woonwijk.

Ook in Aalsmeer en Kudelstaart is de berenjacht volop geopend. Er worden massaal knuffelberen (en soms andere dieren) voor de ramen neergezet. Niet alleen kinderen, maar volwassenen, die in de middag of avond een ommetje maken in de buurt, genieten eveneens van dit vrolijke gebaar.

Inmiddels zijn er overigens zoveel beren in tuinen en voor ramen te zien dat het spel bijna omgedraaid kan worden. Ramen en tuinen tellen zonder beren… Maar, de initiatiefnemers zijn inventief, er wordt van alles verzonnen om de jacht levendig te houden. Tel bijvoorbeeld alleen de witte of de bruine beren of zoek beren met een hoedje op of een truitje aan.

Beren knutselen

Er wordt ook volop ingehaakt op de berenjacht. Zelf een beer knutselen van hout of stof, een beer tekenen of inkleuren levert geheid een gezellige doe-middag met elkaar op en uiteraard mogen deze versiersels ook aan de buitenwereld getoond worden.

De berenjacht is overigens niet bedoeld om massaal in groepen langs huizen te gaan. Ga samen met je buurmeisje of buurjongen op jacht of maak er een gezinsuitje van. Het coronavirus ligt nog steeds op de loer. Dus, zorg voor elkaar, let op elkaar en hou 1,5 meter afstand!

Foto’s: www.kicksfotos.nl