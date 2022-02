Oosteinderweg lange tijd dicht wegens aanrijding

Aalsmeer – Dinsdag 15 februari omstreeks kwart over vier in de middag heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een motor. Dat gebeurde op de Oosteinderweg. Volgens omstanders reed de auto een parkeervak uit bij de kringloop en heeft door het slechte weer de motor te laat opgemerkt. De motorrijder reed, volgens getuigen wel iets harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur.

De weg is in verband met de aanrijding enkele uren afgesloten geweest voor politie-onderzoek naar de exacte oorzaak. Het verkeer werd omgeleid via de Aalsmeerderweg. De motorrijder is met onbekend letsel afgevoerd per ambulance. Hoe het is afgelopen met de bestuurder van de auto is onbekend.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen