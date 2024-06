Oosteinderschool winnaar Tuinbouw Battle 2024

Aalsmeer – Basisschool De Oosteinder is winnaar van de Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer. Bijna zestig leerlingen kregen op vrijdag 21 juni de 1e prijs uitgereikt in de Historische Tuin in Aalsmeer. Volgens de jury hadden deze leerlingen het telen en verkopen van de tulpen het beste gedaan. “De leerlingen zijn vol enthousiasme gaan telen en hadden heel veel vragen over de teelt. Met als resultaat: een prachtige opbrengst met mooie doelen”.

Er deden aan deze editie van de Tuinbouw Battle maar liefst vijftien klassen mee van basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. De leerlingen van de basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast het kweken van de tulpen, een verslag te schrijven over het groeiproces van de tulp en waren ze zelf verantwoordelijk voor de verkoop van hun oogst!

Alle klassen zijn begeleid door vrijwilliger Bart Verhaar, door de leerlingen meester Bart genoemd. Hij heeft – samen met Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer – bepaald welke school er met de 1e prijs vandoor ging én reikte de prijs uit. Hij was onder de indruk van het enthousiasme van de leerlingen. “Bij De Oosteinder deden twee groepen 7 mee die zich echt enorm hebben ingezet om de tulpen zo goed mogelijk te laten groeien. Ze hebben allemaal twee tulpenbollen geadopteerd en vanaf dag 1 bijgehouden hoe de bollen uitgroeiden tot een tulp. Ze hebben hier een mooi verslag van gemaakt, interviews gedaan en zelfs een krantenartikel over de battle gemaakt. Ze hebben ook goed nagedacht over hoe ze de tulpen het beste konden verkopen, met een goed marketingverhaal inclusief een folder”, vertelt Verhaar.

De 11-jarige Bo uit groep 7A vond het heel leuk om haar eigen twee bollen te verzorgen. “Ik ging iedere ochtend even kijken hoeveel ze gegroeid waren en heb dit ook zelf bijgehouden in een dagboek. Ik vond het ook heel leuk om mensen blij te maken met onze eigen tulpenoogst.” Sasja uit groep 7B, ook elf jaar, vond het vooral interessant om te leren hoe de tulpen groeiden en om overal informatie op te zoeken. “Mijn opa heeft op de bloemenveiling gewerkt, maar ik wist zelf niet zoveel over hoe tulpen groeien, Nu weet ik veel meer en dat is heel leuk!”

Opkikker en KiKa

De leerlingen hebben zelf bedacht hoeveel tulpen er in een bos moesten en wat de verkoopprijs moest worden. Het resultaat mag er zijn: ze hebben bijna € 900,- met hun zelfgekweekte tulpen verdiend. De leerlingen hadden ook een goede bestemming voor hun opbrengst bedacht: een deel voor het schoolkamp en het andere deel is gedoneerd aan Stichting Opkikker en KiKa.

Mieke Zandvliet, een van de docenten, is trots op haar leerlingen. “Het is mooi om te zien hoe onze leerlingen de verantwoordelijkheid voor de bollen op zich namen. Ze hebben hierdoor zelf ervaren wat het betekent om iets te kweken en te verkopen én wat daar allemaal bij komt kijken. De betrokkenheid was groot, want het ging natuurlijk wel over hun eigen tulpen die letterlijk in de klas groeiden. In dit project is er een mooie verbinding met andere vakken zoals taal en rekenen: ze moesten een dagboek bijhouden en werkstuk maken en natuurlijk zelf bedenken wat de tulpen moesten gaan kosten. Ze vonden het heel leuk om met hun handen en hoofd bezig te zijn in plaats van met een filmpje op internet!”

Historische Tuin

De uitreiking was op de Historische Tuin in Aalsmeer, waar dit weekend ook het Aalsmeer Flower Festival plaats vindt. De leerlingen gingen als echte pro’s aan de slag op de veilingklok: wie op het juiste moment op de klok drukte, kreeg een mooie bos bloemen mee naar huis. Naast het kopen op de klok, was er ook een speurtocht dwars door de Historische Tuin met aansluitend de prijsuitreiking door meester Bart: een echte tulpenbokaal die een mooi plekje in de klas krijgt.

Meedoen?

In 2024/2025 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar Raimonda Oudijk via raimonda@greenportaalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenportaalsmeer.nl.

Foto: Oosteinderschool Aalsmeer wint Tuinbouw Battle 2024. Foto: aangeleverd