Ook zo’n zin in Zondag bij Bob?

Aalsmeer – Zondag 1 oktober gaan de deuren van de grote zaal van De Oude Veiling weer open voor een nieuw seizoen Zondag Bij Bob. Achter de schermen is door Bob en het team hard gewerkt om een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. Er zijn leuke, bekende en minder bekende artiesten benaderd die allemaal zin hebben om in dit leuke intieme theater te komen optreden. Aan veelvuldige verzoeken is ook gedacht.

Zondag 1 oktober

Bij de eerste voorstelling is het al meteen raak want dan treedt Philippe Elan op. Gelukkig was Philip nog beschikbaar want de verzoeken vanuit het hele land stijgen met de dag. De uit Frankrijk afkomstige zanger heeft echter zulke fijne herinneringen aan de middagen in Aalsmeer dat hij graag weer terug komt en wellicht neemt hij ook een collega mee.

Zondag 29 oktober

Treedt voor de pauze harpiste Rose op en na de pauze speelt het trio Divertmento piano – cello – viool heerlijke meeslepende muziek. Dit wordt een bijzondere muzikale middag.

Zondag 26 november

Er zal ook zeker uitgekeken worden naar deze middag want wanneer Cor Bakker en Karin Bloemen komen zingen en spelen is het altijd feest.

Zondag 14 januari

2024 wordt door Zondag bij BOB feestelijk geopend met een optreden van het Paul van Kessel trio. Wat een geweldige stem en een performance waar je blij van wordt. Paul neemt zijn publiek mee naar “hogere sferen”

Zondag 4 februari

Gelukkig komt Cor Bakker nog een keer en ditmaal met de meest veelzijdige jazz-zangeres Fay Claassen, Fay wordt door alle muziek recensenten de hemel ingeprezen dus dat belooft wat!

Zondag 3 maart

Gerard Alderliefste kan niet gemist worden en dit keer komt hij wel met een hele leuke verrassing. Hij neemt zijn Alderliefsten; Rosanne, Sammy en Mano mee. Gelukkiger kunnen wij hem niet maken en het publiek ook niet.

Zondag 24 maart

Speelt het ensemble Chievo Donker Duyvis. Zij zijn ondermeer bekend van optredens bij Podium Witteman en het Grachtenfestival. Die warme Braziliaanse stem… Chievo is een alleskunner!

Zondag 21 april

Dan zit het seizoen er helaas weer op maar Zondag bij BOB sluit wel af met een geweldig optreden van André Vrolijk, samen met zijn band weet hij je mee te nemen naar Parijs, Argentinië of Amsterdam.

De kaartverkoop van deze vrolijke muzikale middagen is zaterdag 16 september en zondag 17 september tijdens de kunstmanifestatie Bob out of the Box. Kudelstaartseweg 94. Van 12.00 tot 17.00 uur

Janna van Zon