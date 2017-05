Ook voetbalfeestje in Aalsmeer

Aalsmeer – In Rotterdam was het groot feest zondag, Feyenoord landskampioen. In Aalsmeer is ook een voetbalfeestje gevierd en staat er nog minimaal een op stapel. FC Aalsmeer 4 is zaterdag 13 mei kampioen geworden. Met 3-0 is in Haarlem gewonnen van Kennemerland. Voor de tweede keer op rij is deze kampioenstitel binnen gehaald. Een topprestatie, gefeliciteerd mannen! Ook een jeugdteam van FCA heeft zaterdag hard gejuicht. De FC MO15 boekte een zege van 3-1 en mag zich nu gaan opmaken voor de kampioenswedstrijd op 22 mei vanaf 19.00 uur aan de Beethovenlaan.

FCA 1 zaterdag heeft net als het vierde een heel gezellige rit naar huis gemaakt, VVZ’49 werd in Soest met liefst 5-2 verslagen. En dit betekent voor Aalsmeer een plaatsje hoger op de ranglijst in de eerste klasse A. FCA 1 zondag kreeg 14 mei Van Nispen op bezoek. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. De eindstand was wel terecht: 1-1. Nu wacht de nacompetitie. In Kudelstaart trapte RKDES zondag, ook om twee uur ’s middags, af tegen VEP. Ondanks Moederdag veel bezoekers langs de lijn en zij zagen ‘hun ploeg’ winnen met 1-0. Op de overwinning is natuurlijk een drankje genomen in de gezellige kantine aan de Wim Kandreef. En wie weet volgt nog een feestje, mogelijk wacht promotie voor het team dat op plaats vier is geëindigd. Spannend!

Foto: www.kicksfotos.nl. RKDES Kudelstaart thuis tegen VEP.