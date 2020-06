Ook niet-leden welkom bij trainingen RKDES

Kudelstaart – Sinds 11 mei wordt er weer volop getraind door de jeugd en senioren van RKDES. Zowel de voetbal als handbal genieten weer van de mogelijkheid om buiten te sporten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de Gemeente Aalsmeer.

De handbal maakt hierbij gebruik van de beachbak om zich verder te bekwamen in het beachhandbal. En de voetballers draven weer heerlijk op de grasvelden aan de Wim Kan Dreef.

De jeugd tot en met 18 jaar mag trainen zonder de vereiste 1,5 meter afstand houden van elkaar waardoor er weer gewone trainingen inclusief onderlinge partijtjes gespeeld kunnen worden.

Om ook niet-leden de gelegenheid te geven te sporten in de buitenlucht stelt RKDES haar trainingen open. Wil jij mee komen trainen met de handbal of voetbal? Meld je dan nu aan via het formulier op www.rkdes.nl. Voor de trainingen worden geen kosten in rekening gebracht. Op de site is ook het trainingsschema te vinden.

Lid worden van de handbal of voetbal bij RKDES? Opgeven kanvia het inschrijfformulier op de website. Er wordt dan rekening gehouden met je bij de teamindelingen voor volgend seizoen. Vragen kunnen per mail gesteld worden: jeugdcommissie@rkdes.nl.