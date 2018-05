Ook dit weekend: Livemuziek!

Aalsmeer – De ‘concurrentie’ op muziekgebied was groot afgelopen zaterdag 12 mei. Liefhebbers van livemuziek konden in café Joppe genieten van en meezingen met de Coolcast Band en in cultureel café Bacchus konden de voetjes van de vloer tijdens het Latin Jazzfeest met de band Okaku met de bekende drummer Olaf Keus.

Voor nostalgie was muziekcentrum N201 hét adres. De Dance Classics Show met Kees Markman en oud-Pannebar-dj Jan de Groot was neergestreken in het centrum aan de Zwarteweg waar menig (oudere) bezoeker ‘vroeger’ veel bands heeft zien optreden. Terug naar je jeugd en dat past precies in het plaatje van de Dance Classics: Trakteren op muziek uit de jaren tachtig en negentig en deze mogen de bezoekers zelf kiezen uit de vele platenbakken die weer opgesteld waren in de tot discotheek omgetoverde N201. Kees en Jan wisten er weer een heel gezellige avond van te maken!

Muziek voor elk wat wils dus zaterdag en dit is eigenlijk ‘heel gewoon’ in Aalsmeer, waar ieder weekend (muzikaal) wel iets te beleven is!

Arthur Ebeling in Bacchus

Aanrader voor vanavond, zaterdag 19 mei: Arthur Ebeling en Peer Wassenaar. De zanger/gitarist en bassist verzorgen een optreden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Twee muzikanten met een CV van een armlengte en een gemeenschappelijk verleden in de rock ‘n roll band Jump Dicky Jump in de tweede helft van de jaren tachtig. Reken op een mix van rhythm & blues, rock, country blues en een vleugje jazz. Bacchus is open vanaf 21.00 uur. Toegang: uw/jouw gift.

Foto: www.kicksfotos.nl

(Dance Classics Show, plaatjes zoeken).