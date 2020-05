Ook Amstelhoek krijgt een bloemenwei

Amstelhoek – Goed nieuws voor de bijen in de Ronde Venen. Op 2 mei is de derde bloemenwei ingezaaid door buurtbewoners van Amstelhoek. Zij waren enthousiast geworden door de bloemenweides in Wilnis die vorig jaar een groot succes waren. De gemeente stelde op verzoek van de buurt een groot veld ter beschikking om in te zaaien.

Door grote stenen op het stuk grond kon de freesmachine in eerste instantie niet over het veld. Buren staken de handen uit de mouwen en waren twee ochtenden bezig om de stenen van het veld af te sjouwen. Daarna kwam de gemeente terug om de grond nomaals te frezen. Op 2 mei was het dan zover: de bloemenwei werd ingezaaid en er werden paaltjes omheen gezet om te voorkomen dat de gemeente het veld per ongeluk maait.

Bloemenweides in Wilnis

In 2019 werden in Wilnis al twee bloemenweides ingezaaid. Het werd een spannende tijd want kort na het inzaaien bleef regen wekenlang uit. Toch werden beide bloemenveldjes prachtig en er bloeiden tot in november heel veel soorten bloemen. Inmiddels staan de weides in Wilnis alweer in bloei. Soorten die je kan bewonderen zijn op dit moment; goudsbloemen, koolzaad, komkommerkruid, judaspenning, klaprozen, bijenvoer, duizendschoon en vingerhoedskruid.

Nieuwsgierig geworden: ga kijken!

De bloemenweides in Wilnis liggen naast het Oude Spoorhuis in Wilnis en langs de vaart in de buurt van het CSW voetbalveld. De bloemenwei van Amstelhoek komt in het verlengde van de Ringdijk Eerste bedijking net voor de brug naar Uithoorn. Ga eens kijken en bewonder de bloemen, de bijen en de vlinders. Wil je zelf iets doen? Zaai dan bloemen in je eigen tuin of op het balkon.