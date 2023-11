Uithoorn – Vorige week op de Dag van de Mantelzorg, stuurde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn alle geregistreerde mantelzorgers een bedankkaart en een kleine attentie. Wethouder (Zorg) José de Robles: “Dat doen we elk jaar. Om te benadrukken dat we hen enorm waarderen. De samenleving kan niet zonder ze. Kortom, Onze mantelzorgers zijn goud waard.” Het college en de gemeentesecretaris laten verder weten: “Helaas kunnen we alleen de mantelzorgers een kaart en attentie sturen die geregistreerd staan bij Mantelzorg en Meer. Die zijn bij ons bekend. Maar uiteraard nemen we onze pet af voor álle mensen die de zorg dragen voor een ander.” Mantelzorg en Meer geeft advies, biedt een luisterend oor en ondersteuning aan mantelzorgers uit onder meer Uithoorn en De Kwakel. Meer info op www.mantelzorgenmeer.nl.