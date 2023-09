Onvergetelijke dag door stroomstoring

Aalsmeer – ‘In de kelder is het donker’, zingen de mensen van dagbesteding Buurthof. Gelukkig nog net koffie gedronken voordat de stroom voor enkele uren uitviel in het Kloosterhof en omgeving. Wat doe je dan? Je maakt er een bijzondere dag van, natuurlijk! Op het toilet is het natuurlijk ook pikdonker, dus met een lampje naar toilet. “Dit deden we vroeger ook met een petroleumlamp”, aldus de bewoners. Er komen mooie verhalen van vroeger naar boven. “In de oorlog moesten wij fietsen voor elektriciteit. De mannen gingen fietsen terwijl de echtgenotes er naast gingen zitten met een breiwerkje. Mensen die ziek waren kregen er wat extra stroom bij.”

Er worden recepten gedeeld zoals koude kersensoep. Want ja, soep en warme maaltijd zit er even niet in. Met elkaar wordt een koude lunch bereid en ondertussen allerlei herinneringen gedeeld.Dankzij of door de stroomstoring is het een onvergetelijke gezellig dag geworden met indrukwekkende verhalen.