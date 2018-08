Ontruiming na ‘gaslucht’ in Pizzeria in Mijdrecht

Mijdrecht – Om één uur in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 augustus wilde de bewoner van de woning boven de Pizzeria in de Anselmusstraat in Mijdrecht naar bed gaan toen hij een vreemde lucht rook.

Hij dacht aan gas en belde de politie. De politie en de brandweer roken deze vreemde lucht ook en ook zij dachten aan gas. Daar de geur vanuit de pizzeria kwam werden alle woningen boven deze winkels op last van de politie ontruimd.

De bewoners werden uit hun bed getrommeld en kregen tijdelijk onderdak bij een bewoonster van de Midrethstraat.

Na ruim anderhalf uur werd het sein veilig weer gegeven. De gaslucht bleek een lekkende scooter te zijn, die een fikse benzine walm verspreidde.